Вінгер збірної Англії Рахім Стерлінг сильно переживав через гольовий момент Томаса Мюллєра у матчі плей-офф Євро-2020 з Німеччиною.

В одному з епізодів Стерлінг втратив м'яч, після чого німці організували гострий момент, який не зумів реалізувати Томас Мюллєр.

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У соцмережах поширили відео реакції Рахіма на цей епізод. Вінгер спочатку спробував повернути м'яч, але атака дуже швидко розвинулась. Після удару Мюллєра повз ворота англієць емоційно впав на газон, після чого партнер по команді підняв Рахіма.

Зазначимо, що Англія переграла Німеччину (2:0) та вийшла до 1/4 фіналу Євро-2020, де зустрінеться з Україною. Матч відбудеться 3 липня, початок зустрічі о 22:00.

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