В одном из эпизодов Стерлинг потерял мяч, после чего немцы организовали острый момент, который не сумел реализовать Томас Мюллер.

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В соцсетях распространили видео реакции Рахима на этот эпизод. Вингер сначала попытался вернуть мяч, но атака очень быстро развилась. После удара Мюллера мимо ворот, англичанин эмоционально упал на газон, после чего партнер по команде поднял Рахима.

Отметим, что Англия переиграла Германию (2:0) и вышла в 1/4 финала Евро-2020, где встретится с Украиной. Матч состоится 3 июля, начало встречи в 22:00.

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