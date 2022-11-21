Англія – Іран: стартові склади та онлайн-трансляція матчу ЧС-2022
Англія та Іран розпочинають свій шлях у груповому етапі ЧС-2022. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
Старт зустрічі – о 15:00 за київським часом. Телетрансляція проходить на MEGOGO та Суспільному, текстову трансляцію проводить "Футбол 24".
Стартові склади
Англія: Пікфорд – Тріпп'єр, Стоунз, Маґуайр, Шоу – Райс, Беллінгем – Сака, Маунт, Стерлінг – Кейн
Іран: Бейранванд – Мохаррамі, Пураліганджі, Чешмі, Хоссейні, Мохаммаді – Карімі – Нуроллахі, Хаджсафі – Джаханбахш, Таремі
Нагадаємо, вчора турнір відкрили Катар та Еквадор. Господарі Мундіалю поступилися з рахунком 0:2.
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