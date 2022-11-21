За 4 матчі єврокубкового сезону 2022/23 він не забив пенальті Бущану, втратив ще не один стовідсотковий момент і по суті став одним з головних винуватців того, що Фенербахче не пройшов Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів. Зате вже в ЛЄ Валенсія протестував, як це грати проти команди, не здатної бодай раз влучити у площину воріт. Найкращий бомбардир турецької Суперліги. 13 голів, 4 асисти за 13 турів. Не Холанд, але на рівні Лєвандовскі, Кейна, Мбаппе. В Європі він ніколи стільки не забивав, як у свої 33. Уже зараз перевершив свої повні сезони у Фенербахче, Вест Хемі та Евертоні (15 забитих м'ячів у всіх турнірах).

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Хлопець з непростою долею навіть у поєдинку проти Катару зазнав страждань. Скільки ж разів його били по ногах, навіть близько не маючи змогу відібрати м'яч чисто. Дивовижно, як Еннер примудрявся повертатися після всього цього. Зрештою, 33-річний нападник встановив кілька історичних рекордів у стартовій грі ЧС-2022. Найстарший гравець, який забив у матчі-відкритті. Автора першого в історії гола з пенальті, який відкрив лік забитим м'ячам на першості світу. Єдиний, хто спромігся відзначитися обома стартовими голами у прем'єрі Мундіалю. Другий за 88 років, якому вдалося оформити дубль ще за перший тайм в інавгураційному матчі.

А починалася вся ця історія з великих труднощів. Кожен 5 еквадорець – за межею бідності, і наш герой був саме з таких. Щоб бодай якось прогодувати себе, малий Еннер ходив з батьком доїти корів на ферму. А потім ще й продавав молоко та інші продукти. До його послуг був лише м'яч з ганчірок або пляшка, яку теж можна було побуцати, відпрацьовуючи технічні навички. Дурив батьків, що йде до школи, а сам бігав на футбол. Іменитий як для Еквадору Емелек змінив його життя, хоча Валенсія точно не отримав усе з неба й одразу. Ночував ледь не під відкритим небом на стадіоні. Часто залишався без їжі. Щоб потім отримати винагороду. Кричав від щастя, коли міг попрацювати з нормальним м'ячем.

Мрії простої дитини з села втілювалися, і це був дуже емоційний момент для Еннера. Швидко став рекордним трансфером чемпіонату Еквадору. Потім – найкращий бомбардир першості Мексики, феєрія на дебютному ЧС-2014, де забив усі 3 голи своєї команди. Перехід в АПЛ за 15 мільйонів євро і застій. Не все складалося і в особистому плані. Пережив розлучення, а від попередньої дружини ховався всіма відомими йому способами. Якось його навіть арештовували на тренуванні збірної. А під час матчу відбору ЧС-2018 симулював травму з кисневою маскою на ношах, аби тільки поліція не зловила його. Так не хотів платити аліменти.

Сума чималенька: 17 тисяч доларів мали піти на утримання 5-річної доньки. Довелося застосовувати "магію", щоб суддя скасував ордер на ще один арешт. Як виявилося, його попередня пасія буле не дуже доброю матір'ю. Під час відпустки в США жінку арештували, коли вона пішла "на кілька хвилин" (насправді мінімум годину) в казино, залишивши малу доньку зачиненою в гарячій машині. Згодом в Еквадорі озброєні до зубів бандити викрали з дому сестру Валенсії. Поширена практика для південноамериканських країн, коли злочинці вимагають викуп за родича відомої та багатої людини. Ерсі Валенсію Ластру 11 днів утримували в джунглях.

На щастя, все обійшлося і спецпризначенці визволили жінку, а 6 бандитів, серед яких були колумбійці та неповнолітні, так і не дочекалися 2 мільйонів доларів, які вимагали з родини гравця. Зараз Валенсія одружений з Шарон Ескобар і щасливий, має купу діточок. Він у своїй команді, яку веде до першого за 9 років чемпіонства. Але головне – продовжує зоряний шлях у збірній. Забив усі 5 голів Еквадору на двох чемпіонатах світу. Там він справжній Супермен, як його величають вболівальники. Забиває з кожного свого удару в матчі-відкритті ЧС-2022, стаючи окрасою добротної команди, від якої завжди чекаєш сюрпризів.

Робить все, аби красиво віддати шану своєму попередникові. У 2013 році знаменитий еквадорський бомбардир Крістіан Чучо Бенітес після дебюту в чемпіонату Катару поскаржився на сильний біль живота. Подейкують, що йому невчасно надали медичну допомогу, тому через кілька годин у футболіста розвинулася дихальна недостатність, а лікарі констатували зупинку серця. Напередодні Еквадор присвятив гол Валенсії своєму легенді, який помер у тому ж місті Доха, де команда Альфаро переможно стартувала на Мундіалі.

Еквадор впевнено переміг Катар у матчі-відкритті ЧС-2022 – історичний дубль Валенсії розбив плітки про "договірняк"