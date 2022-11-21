Англия – Иран: стартовые составы и онлайн-трансляция матча ЧМ-2022
Англия и Иран начинают свой путь в групповом этапе ЧМ-2022. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".
Старт встречи – в 15:00 по киевскому времени. Телетрансляция проходит на MEGOGO и Суспільному, текстовую трансляцию проводит "Футбол 24".
Стартовые составы
Англия: Пикфорд – Триппьер, Стоунз, Магуайр, Шоу – Райс, Беллингем – Сака, Маунт, Стерлинг – Кейн
Иран: Бейранванд – Мохаррами, Пуралиганджи, Чешми, Хоссейни, Мохаммади – Карими – Нуроллахи, Хаджсафи – Джаханбахш, Тареми
Напомним, вчера турнир открыли Катар и Эквадор. Хозяева Мундиаля уступили со счётом 0:2.
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