"Мекка футболу" у Лондоні, більш відома під назвою Вемблі, за всю свою історію ніколи не отримувала такого навантаження, як на Євро-2020. Перед деякими поєдинками тут навіть забороняли тренуватись, адже газон почав псуватися, однак найбільший стрес він отримав у півфіналі – вчора тут відбігали іспанці та італійці, які лише у серії пенальті визначили переможця. Першим фіналістом стала "Скуадра", а її суперник стане відомий вже сьогодні. На тому ж Вемблі поміряються силами збірні Англії та Данії.

Італія здолала Іспанію й стала фіналістом Євро-2020: Енріке переграв Манчіні, "Скуадру Адзурру" зарано коронувати

Рік тому команди вже зустрічалися в рамках Ліги націй. Каспер Юлманд тільки знайомився зі своїми підопічними, але вже тоді його "червона гвардія" зуміла вразити – у Копенгагені була зафіксована нульова нічия, а на Вемблі данці здобули мінімальну перемогу. Вона стала лише четвертою в історії протистоянь з "трьома левами". З того часу обидва колективи стали набагато сильнішими.

Англійці порівнюють збірну Гарета Саутгейта з легендарними півфіналістами Євро-1996 (тим паче, що головний тренер грав саме за ту команду Террі Венейблса). Після перемоги над німцями в 1/8 фіналу британська спільнота стала називати нинішню версію "трьох левів" найсильнішою в історії, а Гарету остаточно пробачили невдалий пенальті 25-річної давнини з півфіналу проти Бундестім. Після розгрому України в чвертьфіналі публіка остаточно впевнилась у готовності взяти Євро-2020 – на менше вболівальники вже не погодяться.

Очікування базуються не тільки на традиційній англійській зверхності до всього світу. Команда Гарета Саутгейта дійсно виглядає грізно – аналітики з порталу Opta перед півфіналами давали їй 31,2% вірогідності перемоги на чемпіонаті (більше шансів було тільки в італійців). Ключовим фактором, на якому тримаються подібні прогнози, є максимально незручний ігровий стиль "трьох левів".

Острів'яни свідомо обмежують власну активність у зоні перед штрафним, відмовляються від зіркової імпровізації в атаці й намагаються уникати ризикованих ситуацій, обороняючись через стерильне володіння – навіть у матчі проти України британці відкотилися назад після швидкого голу, перекочуючи м'яч без просування й виставляючи гігантський середній блок при його втратах.

Карта передач Англії з першого тайму проти Шотландії. Найбільш небезпечна зона не використовується.

Візуально це спостерігати важко. Англія виглядає безмежно понурим і навіть вбогим колективом, абсолютно не гідним фіналу Євро-2020. Виключенням став лише матч проти України, однак там у британців банально пішли стандарти – контролювати подачі в нашій країні не вміють в принципі. Втім, за цим зовні непривабливим фасадом приховується дуже ефективна тактика.

В кожному поєдинку "три леви" створили значно більше моментів, ніж суперники, майже нічого не дозволивши біля своїх воріт – причому кожен удар англійців важить приблизно 0,13 xG (третій показник на чемпіонаті). Цікаво, що половина їхніх пострілів летить у площину. Англія довго готує моменти, але перше ж висмикування опонента з лінії призводить до передачі за спину, небезпечного вривання з флангу та гострого завершення.

При цьому у всіх інших фазах гри колектив теж виглядає надефективно. Англія є найкращою збірною за кількістю пресинг-дій у центрі поля та другою за пресинг-діями в останній третині. До півфіналу Євро-2020 команда підійшла без пропущених голів, причому по воротах Пікфорда завдають найменш гострі удари серед усіх голкіперів турніру. "Три леви" частенько допускають втрати м'яча, але швидко нівелюють їх, не дозволяючи супернику вийти на ударну позицію.

Збірна Гарета Саутгейта нагадує Челсі весняного зразка. Стилістично це різні колективи, але суть одна – до команди практично нереально підлаштуватись. Що б ти не вигадував, матч все одно піде за планом Англії, у якої виходить на полі майже все. Та і тактичні плани тренерського штабу завжди виглядали доречно – хорватам задушили креативний центр через перевантаження зони вінгерами, аналогічним чином зруйнували пресинг чехів, а Німеччину пройшли завдяки трійці захисників та персональній грі проти Госенса. Зрештою, Україну розгромили, скориставшись її вразливістю у повітрі.

Так, з настільки суперзірковим складом можна було б демонструвати і яскравіший футбол, однак це нікому не буде цікаво в разі перемоги на Євро. Гарет Саутгейт веде Англію саме до цієї мети. Його команда – ідеальний прагматик без слабких місць, заточений виключно на результат. Єдине питання щодо сили острів'ян викликає турнірна сітка: на шляху "трьох левів" опинилися середнячки або кризові гранди, а от з реально потужними суперниками британці зустрічей не мали – тільки сьогодні їх перевірять по максимуму.

Данія – тотальний антипод Англії. Каспер Юлманд всього за рік роботи зі збірною поставив їй надзвичайно агресивний і разом з тим витончений футбол, не відмовившись від свого стилю навіть після втрати Еріксена. На Євро-2020 "червона гвардія" лідирує за середньою кількістю ударів у площину (6,8), за кількістю атак з ударами або дотиками в штрафному (15), а також йде другою за очікуваними голами (9,1), за кількістю передач під удар та за кількістю пасів у карному майданчику. Взагалі, за більшістю атакувальних і пресинг-метрик Данія перебуває в топ-3/топ-5 команд на чемпіонаті.

Настільки серйозна ефективність доповнюється неймовірною тактичною гнучкістю "червоної гвардії". Каспер Юлманд в кожному з матчів на Євро використовує по 3-4 схеми, не враховуючи перестановок футболістів по позиціях в рамках кожної з моделей – як правило, тренер змінює фулбеків флангами та переводить Крістенсена з центру захисту в опорну зону. Сам тренер характеризує ігрову систему Данії як "3+3+3, плюс один вільний футболіст у потрібній зоні". З такими суперниками збірна Англії ще не зустрічалася.

Окремо варто відзначити стійкість "червоної гвардії" до втрат. Деякі вболівальники почали ховати данців після втрати Еріксена, адже без нього статистика команди виглядала сумно – втім, Каспер Юлманд перегорнув цю ситуацію собі на користь, відмовившись від жорсткої структури в схемі 4-2-3-1 і почавши сміливо експериментувати. Коуч ввів у основу Дамсгора, якому вдалося стати справжньою зіркою Євро-2020, а після втрати Поульсена та Васса у складі скандинавів розкрилися Дольберг і Ларсен – і вони не просто розкрилися, а витиснули обох недавніх лідерів зі старту.

Найважливіше, що у Данії навіть не помітно явних слабких місць – про них можна лишень здогадуватись. Зокрема, виникають питання щодо гри проти якісного середнього блоку – "червону гвардію" в перші 20-30 хвилин дуже якісно стримували росіяни та валлійці. Крім того, під інтенсивним пресингом чехів у чвертьфіналі команда видала найменш яскравий свій матч на Євро, але навіть у такому режимі скандинави створили більше моментів, мало що дозволивши біля власних воріт. Данці в кожному з поєдинків оперативно підлаштовувались під зміну тактичного малюнку й відкривали рахунок ще до перерви.

Основне запитання Данії схоже із питанням, яке стоїть перед Англією – чи вистачить цієї збірної на настільки потужну зустріч? Підопічні Каспера Юлманда прибивали на своєму шляху тільки середняків, однак тій же Бельгії команда поступилася (хоча близько 60 хвилин скандинави домінували). Важко сказати, наскільки серйозно відстають у класі данці, але зірок елітного рівня у "трьох левів" явно побільше. Як і перемог над топами.

Кадрова ситуація

У складі обох збірних немає ні травмованих, ні дискваліфікованих, тож основні проблеми пов'язані з вибором виконавців та ігрової схеми. Зокрема, дуже цікаво, чи вийде в основі англійців Джейдон Санчо, який вперше зіграв зі стартових хвилин на Євро-2020 аж у матчі проти України. Аналогічні питання виникають по Сака та Грілішу. Очевидно лише, що Гарет Саутгейт не відійде від своїх 4-2-3-1.

Натомість Каспер Юлманд цілком може розпочати зустріч у схемі з трійкою захисників та перевантаженим центром. Зокрема, він переходив на 3-5-2, аби перекусити опорників Чехії – в таких умовах цілком вірогідним був би вихід Ньоргора в основі. Заковика ж полягає в тому, що з перших хвилин данці так ніколи не стартували.

Крім того, цікаво, чи продовжиться експеримент з Дольбергом і Ларсеном в основі. Обидва здорово зіграли з чехами та валлійцями, однак і їхні конкуренти – Поульсен і Васс – зуміли посилити гру в чвертьфіналі. Тут у нас повна інтрига.

Орієнтовні склади на матч Англія – Данія

Англія: Пікфорд – Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу – Філліпс, Райс – Сака, Маунт, Стерлінг – Кейн

Данія: Шмейхель – Крістенсен, К'яєр, Вестергор – Ларсен, Хьойберг, Ділейні, Меле – Брейтвейт, Поульсен, Дамсгор

Прогноз "Футбол 24" – 1:1, перемога Англії в серії пенальті

Прогнозувати гольову феєрію у півфіналі наївно – тим паче, коли одним із учасників матчу є нинішня збірна Англія. Втім, Данія здатна спровокувати перестрілку, адже команда має надзвичайно потужну атаку. "Червона гвардія" створює величезну кількість моментів навіть у блідих поєдинках, загострюючи і після пресингу, і в позиційному наступі, і після стандартів. Крім того, британці цілком можуть виявитись неготовими до тактичного малюнку скандинавів – таких гнучких суперників вони ще не зустрічали.

Втім, навряд чи підопічні Каспера Юлманда здатні диктувати свої умови довго. Англію можна здивувати, але її стерильний стиль занадто незручний для данців – вони значно рідше зустрічатимуться з м'ячем, а проти настільки сильної оборони "червона гвардія" ще не грала. При цьому британці пресингують не гірше за скандинавів, а пропущених голів в їхньому активі ще немає.

Навряд чи колектив Гарета Саутгейта сьогодні продовжить свою суху серію. Данія занадто різноманітна в атаці, аби не забити бодай одного разу – навіть Україна мала певні шанси це зробити. Втім, без голу у відповідь острів'яни поле теж не повинні покинути – не в останню чергу завдяки агресивній роботі флангів. Так, Меле і Васс/Ларсен приносять дуже багато користі попереду, але "три леви" живуть за рахунок вільного простору за спинами фулбеків. Цей простір Англія конвертує у забиті м'ячі регулярно.

Обидві збірні цілком здатні стримати один одного, що підтверджується і поєдинками в Лізі націй, тож нічия в основний час (і навіть у додатковий) здається дуже вірогідною. В серії ж пенальті щось прогнозувати важко, але зіркові англійці явно мають більший досвід у настільки відповідальних моментах – та і до психологічного тиску їм не звикати.

Зірка збірної Данії не може відрізнити партнерів від суперників – дальтонізм не заважає вести команду до тріумфу на Євро