"Зовнішні фактори можуть зіграти свою роль, але перш за все ми повинні добре підготуватися, щоб обіграти команду, яка вміє змінювати тактичний малюнок, у якій є дуже хороші гравці і чудовий настрій на гру.

Англія – Данія: визначився арбітр на другий півфінал Євро

У них дуже хороша команда. Ми двічі грали з ними восени, знаємо, яка у них статистика, і знаємо, як нелегко їх обігрувати. Чудово, що у нас буде підтримка і ми зможемо відчути цю енергетику. Долю матчу вирішать ухвалені на полі рішення. Все буде залежати від того, як буде грати команда, як вона буде захищатися і атакувати.

Звичайно, втрата Еріксена стала для них великим ударом, та й взагалі все, що сталося. Але вони чудово впоралися з усім цим. Думаю, що вони зловили емоційну хвилю, їхній зв'язок з уболівальниками став ще міцнішим, і це може їм допомогти", – цитує Саутгейта офіційний сайт УЄФА.

До слова, матч Англія – Данія відбудеться 7 липня, початок о 22:00. Другого фіналіста Євро визначать Італія та Іспанія, які зіграють вже сьогодні.

Жорстока правда, жахіття другого поверху та повний провал принципів Шевченка: остаточний підсумок нашого Євро