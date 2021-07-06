Англія – Данія: Саутгейт виділив фактори, які визначать переможця півфіналу Євро-2020
Головний тренер "Трьох левів" Гарет Саутгейт поділився своїми роздумами щодо півфіналу чемпіонату Європи проти Данії.
"Зовнішні фактори можуть зіграти свою роль, але перш за все ми повинні добре підготуватися, щоб обіграти команду, яка вміє змінювати тактичний малюнок, у якій є дуже хороші гравці і чудовий настрій на гру.
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У них дуже хороша команда. Ми двічі грали з ними восени, знаємо, яка у них статистика, і знаємо, як нелегко їх обігрувати. Чудово, що у нас буде підтримка і ми зможемо відчути цю енергетику. Долю матчу вирішать ухвалені на полі рішення. Все буде залежати від того, як буде грати команда, як вона буде захищатися і атакувати.
Звичайно, втрата Еріксена стала для них великим ударом, та й взагалі все, що сталося. Але вони чудово впоралися з усім цим. Думаю, що вони зловили емоційну хвилю, їхній зв'язок з уболівальниками став ще міцнішим, і це може їм допомогти", – цитує Саутгейта офіційний сайт УЄФА.
До слова, матч Англія – Данія відбудеться 7 липня, початок о 22:00. Другого фіналіста Євро визначать Італія та Іспанія, які зіграють вже сьогодні.
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