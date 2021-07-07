Англія – Данія: Сака встановив рекорд півфіналів Євро-2020
22:40 - Читать на русском
Вінгер збірної Англії Букайо Сака примудрився записати своє ім'я до історії ще до початку півфіналу проти Данії на Євро-2020.
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Міккель Дамсгор 30’
30’ Міккель Дамсгор
Сака опинився у стартовому складі збірної Англії у віці 19 років та 305 днів, повідомляє Opta.
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Таким чином, вінгер Арсенала став наймолодшим англійцем, який виходив на поле у півфінальній стадії чемпіонату Європи за всю історію.
Відзначимо, що Сака відіграв у 2 матчах на Євро-2020 у складі збірної Англії, не записавши до свого активу результативних дій під час турніру.
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