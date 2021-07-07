Англия – Дания: Сака установил рекорд полуфиналов Евро-2020
22:40 - Читати українською
Вингер сборной Англии Букайо Сака умудрился записать свое имя в историю еще до начала полуфинала против Дании на Евро-2020.
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Миккель Дамсгор 30’
30’ Миккель Дамсгор
Сака оказался в стартовом составе сборной Англии в возрасте 19 лет и 305 дней, сообщает Opta.
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Таким образом, вингер Арсенала стал самым молодым англичанином, который выходил на поле в полуфинальной стадии чемпионата Европы за всю историю.
Отметим, что Сака сыграл в 2 матчах на Евро-2020 в составе сборной Англии, не записав в свой актив результативных действий во время турнира.
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