Вингер сборной Англии Букайо Сака умудрился записать свое имя в историю еще до начала полуфинала против Дании на Евро-2020.

Сака оказался в стартовом составе сборной Англии в возрасте 19 лет и 305 дней, сообщает Opta.

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Таким образом, вингер Арсенала стал самым молодым англичанином, который выходил на поле в полуфинальной стадии чемпионата Европы за всю историю.

Отметим, что Сака сыграл в 2 матчах на Евро-2020 в составе сборной Англии, не записав в свой актив результативных действий во время турнира.

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