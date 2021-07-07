Англія – Данія: онлайн-трансляція півфіналу Євро-2020
Збірна Англії та Данії поборються за вихід у фінал Євро-2020. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 1/2 фіналу Євро-2020 Англія – Данія розпочався о 22:00 за київським часом. Телетрансляція пройде на ТК "Футбол 1/2/3" та ТРК "Україна", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
Англія – Данія: анонс півфіналу Євро-2020
Стартові склади
Англія: Пікфорд – Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу – Філліпс, Райс – Сака, Маунт, Стерлінг – Кейн
Запасні: Рамсдейл, Джонстон, Гріліш, Хендерсон, Рашфорд, Тріпп'єр, Мінгз, Коуді, Санчо, Фоден, Джеймс, Беллінгем
Данія: Шмейхель – Крістенсен, К'яєр, Вестергор – Ларсен, Хьойберг, Ділейні, Меле – Брейтвейт, Дольберг, Дамсгор
Запасні: Лоссль, Реннов, Андерсон, Сков, Сков-Ольсен, Йоргенсен, Ньоргор, Васс, Олдер Вінд, Поульсен, Корнеліус, Єнсен
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