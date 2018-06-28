Англія – Бельгія: анонс матчу ЧС-2018

Збірні Англії та Бельгії зустрінуться у матчі третього туру ЧС-2018 у групі G. Анонс поєдинку читайте на "Футбол 24".

Англія – Бельгія

28 червня, 21:00, Калінінград, стадіон Калінінград

Головний арбітр: Дамір Скоміна (Словенія)

Телетрансляція на каналі "Інтер". Текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24".

Англія та Бельгія вже вийшли у плей-офф, а очна зустріч визначить переможця групи G. Після двох турів в активі обох команд по 6 очок. Різниця голів також є однаковою (+6), ба більше, навіть кількість забитих м'ячів ідентична – по 8. Якщо суперники сьогодні розпишуть нічию, ситуація не зміниться. Тоді вище фінішує та збірна, яка набере більше балів fair play*. Коли ж і тут буде рівність, ФІФА проведе жеребкування.

*Бали fair play: жовта картка = -1, непряма червона картка = -3, пряма червона картка = -4, жовта і пряма червона картка = -5, при цьому один гравець в кожному матчі може отримати тільки один із зазначених штрафів.

Наразі саме по балах fair play лідирує у квартеті Англія – 2 "гірчичники" проти 3 у Бельгії. У цьому матчі значно більше інтриги, ніж ви могли собі уявити. Ігри групи H відбудуться раніше, тому англійці та бельгійці перед початком зустрічі знатимуть, яке місце їм комфортніше зайняти та якого суперника в 1/8 фіналу отримати. Щоправда, є ще один момент. Якщо дивитися в перспективу, то кожному з них у будь-якому разі вигідніше посісти друге місце у групі – легша сітка до півфіналу.

Англія – Бельгія: прогноз на матч чемпіонату світу-2018

Очевидно, що сьогодні Англія та Бельгія не рватимуть жили, а тренери застосують активну ротацію. Низка важливих виконавців отримають відпочинок, а от найкращий бомбардир турніру Харрі Кейн навряд чи сяде на лаву запасних. На рахунку капітана "трьох левів" 5 голів у 2 матчах. Після важкої перемоги над Тунісом британці познущалися над Панамою.

Для бельгійців взагалі обидва матчі видалися легкими – впевнені розгроми аутсайдерів. Ромелу Лукаку з 4 результативними ударами переслідує Кейна в списку голеодорів Мундіалю. "Червоні дияволи" виглядають однією з найяскравіших команд турніру та розглядаються серйозним претендентом (а за певних умов і фаворитом) на потрапляння в півфінал.

Статистика

Cтатистика протистоянь Бельгії зі збірною Англії виглядає зовсім сумно. Із 21 матчу бельгійці програли 18, одного разу зіграли внічию та лише двічі перемогли: у товариських зустрічах 1936 та 1998 років – причому в останньому випадку перемога була здобута лише у серії пенальті. Втім, на чемпіонатах світу картина виглядає більш пристойно: бельгійці дали битву у 1954 році, зігравши у групі з рахунком 4:4, а також мінімально поступилися в 1/8 фіналу на ЧС-1990 (1:0).

Кадри

У Бельгії гру майже напевне пропустить Ромелу Лукаку, який зазнав пошкодження проти Тунісу. Аналогічна ситуація з Еденом Азаром і Дрісом Мертенсом – серйозних проблем зі здоров'ям у них немає, але сьогодні вони навряд чи з'являться на полі. Роберто Мартінес натякнув, що зробить 9 змін у стартовому складі порівняно з попереднім матчем. Точно залишаться в запасі Тома Меньє, Ян Вертонген і Кевін де Брюйне – ці гравці "висять" на жовтих картках.

З тих же міркувань в збірній Англії берегтимуть Кайла Вокера та Рубена Лофтуса-Чіка. Гарет Сайтгейт відмовився відкрити карти щодо того, наскільки масштабною буде ротація, однак запевнив, що Ерік Дайєр розпочне матч з перших хвилин. З Панамою через дрібне пошкодження не зіграв Деле Аллі, а сьогодні молодий хавбек цілком готовий вийти на поле.

Слова

"Я думаю, що гра буде інтенсивною, адже коли тренери застосовують ротацію, футболісти є дуже мотивованими. Ми повинні добре виглядати в кожній грі, намагатися виграти кожну гру. Саме це в мене на думці", – сказав головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт.

"Англія знайшла систему, яка найкраще підходить для цього покоління. В їхньої молоді є енергія, віра у власні сили та величезне бажання", – сказав головний тренер збірної Бельгії Роберто Мартінес.

Орієнтовні склади

Англія: Пікфорд – Джонс, Стоунз, Магуайр – Арнольд, Аллі, Дайєр, Делф, Роуз – Кейн, Рашфорд.

Бельгія: Куртуа – Алдервейрельд, Компані, Вермален – Янузай, Феллаїні, Дембеле, Шадлі – Тілеманс, Т. Азар – Батшуаї.

Прогноз "Футбол 24" – 1:1