Англия – Бельгия: команды определят судьбу первого места в группе G, которое не дает никакого преимущества – подробности

В матче 3 тура чемпионата мира-2018 Англия и Бельгия поспорят за 1 место в группе G. Первое место, которое на самом деле не дает абсолютно никакого преимущества.

После 2 туров у Англии и Бельгии абсолютно идентичные показатели – по 2 победы, разница голов 8:2. Англия лидирует лишь по дополнительным показателям – у британцев в пассиве 2 желтые карточки, у бельгийцев – 3.

Харри Кейн против Ромелу Лукаку, Деле Алли против Кевина де Брюйне – это могло бы быть настоящее украшение группового этапа ЧМ-2018. Однако есть одно "но" – если бы матч проходил в 1 или 2 туре. Сейчас обе команды уже обеспечили себе выход из группы, а тренеры планируют применить ротацию составов.

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Кроме того, если взглянуть на сетку турнира и уже известных участников 1/8 финала, заметно, что первое место в этой группе не дает никаких дивидендов. Наоборот – вторая позиция дает даже лучшие шансы на выход сразу в полуфинал, так как на пути к этой стадии уже точно не будет топ-команд.

Команда, занявшая второе место в этой группе, в четвертьфинале гарантированно сыграет против победителя пары Швеция – Швейцария. Тот, кто завершит групповой этап на первой позиции квартета G, в 1/4 финала померится силами с Бразилией или Мексикой. Поэтому первое место в этой группе – понятие относительное.

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Если в сегодняшнем матче команды распишут ничью, все решит количество карточек. У кого их будет меньше – тот и выиграет группу. Как уже пошутил Гарет Саутгейт, если он ударит Роберто Мартинеса за 5 минут до конца матча, то англичане решили не думать о рейтинге fair play.

К слову, если и количество карточек у команд окажется равным – ФИФА проведет жеребьевку.

Турнирная сетка чемпионата мира-2018