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Андрієвський може покинути Динамо – вже є претендент

20:20 - Читать на русском
Андрієвський може покинути Динамо – вже є претендент
Олександр Андрієвський / ФК Динамо

СК Дніпро-1 зацікавлений у послугах півзахисника київського клубу, який не може похизуватися наявністю ігрової практики.

Олександр Андрієвський потрапив до сфери інтересів СК Дніпро-1, який у сезоні 2019/20 фінішував на 7-й позиції УПЛ. Про це повідомляє Dynamomania.

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Детальнішої інформації наразі немає – зокрема, чи мова йде про оренду, чи про повноцінний перехід. 26-річний хавбек у минулому сезоні зіграв за Динамо лише 505 хвилин у всіх турнірах, вийшовши на поле 11 разів. Його контракт з клубом розрахований до літа 2023 року.

Зауважимо, раніше кияни віддавали Андрієвського в оренду Чорноморцю та Зорі. Півзахисник перебрався до лав "біло-синіх" у 2015 році та провів за першу команду 29 матчів.

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