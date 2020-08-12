Андриевский может покинуть Динамо – уже есть претендент

СК Днепр-1 заинтересован в услугах полузащитника киевского клуба, который не может похвастаться наличием игровой практики.

Александр Андриевский попал в сферу интересов СК Днепр-1, который в сезоне 2019/20 финишировал на 7-й позиции УПЛ. Об этом сообщает Dynamomania.

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Дополнительной информации пока нет – в частности, идет ли речь об аренде или о полноценном переходе. 26-летний хавбек в прошлом сезоне сыграл за Динамо лишь 505 минут во всех турнирах, выйдя на поле 11 раз. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

Отметим, ранее киевляне отдавали Андриевского в аренду Черноморцу и Заре. Полузащитник перебрался в ряды "бело-синих" в 2015 году и провел за первую команду 29 матчей.

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