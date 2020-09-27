Чемпіонат Бельгії, 7-й тур

Андерлехт – Ейпен – 1:1

Голи: Локонга, 71 – Нгой, 90

Брюгге – Серкль Брюгге – 2:1

Голи: Д'ятта, 22, Делі, 68 – Мусаба, 46

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Андерлехт несподівано втратив очки у поєдинку з Ейпеном. Господарі відкрили рахунок у другому таймі, коли здавалось, що перемога гарантована, гостям вдалось вирівняти становище і поділити очки. Весь поєдинок у складі Андерлехта провів Богдан Михайліченко, але українець результативними діями не відзначався.

Брюгге володів колосальною перевагою під час зустрічі з Серкль Брюгге. Попри це, господарі зуміли здобути лише мінімальну перемогу, яка дозволила команді піднятись на другу сходинку турнірної таблиці. Український захисник Брюгге Едуард Соболь розпочав матч на лаві запасних і з'явився на полі на 66-й хвилині.

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