Чемпионат Бельгии, 7-й тур

Андерлехт – Эйпен – 1:1

Голы: Локонга, 71 – Нгой, 90

Брюгге – Серкль Брюгге – 2:1

Голы: Дьятта, 22 Дели, 68 – Мусаба, 46

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Андерлехт неожиданно потерял очки в поединке с Эйпеном. Хозяева открыли счет во втором тайме, когда казалось, что победа гарантирована, гостям удалось выровнять положение и поделить очки. Весь поединок в составе Андерлехта провел Богдан Михайличенко, но украинец результативными действиями не отличался.

Брюгге владел колоссальным преимуществом во время встречи с Серкль Брюгге. Несмотря на это, хозяева сумели завоевать только минимальную победу, которая позволила команде подняться на вторую строчку турнирной таблицы. Украинский защитник Брюгге Эдуард Соболь начал матч на скамейке запасных и появился на поле на 66-й минуте.

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