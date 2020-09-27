Андерлехт с Михайличенко расписал ничью с Эйпеном, Соболь помог Брюгге добыть три очка
Состоялись поединки 7-го тура чемпионата Бельгии с участием игроков сборной Украины.
Чемпионат Бельгии, 7-й тур
Андерлехт – Эйпен – 1:1
Голы: Локонга, 71 – Нгой, 90
Брюгге – Серкль Брюгге – 2:1
Голы: Дьятта, 22 Дели, 68 – Мусаба, 46
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Андерлехт неожиданно потерял очки в поединке с Эйпеном. Хозяева открыли счет во втором тайме, когда казалось, что победа гарантирована, гостям удалось выровнять положение и поделить очки. Весь поединок в составе Андерлехта провел Богдан Михайличенко, но украинец результативными действиями не отличался.
Брюгге владел колоссальным преимуществом во время встречи с Серкль Брюгге. Несмотря на это, хозяева сумели завоевать только минимальную победу, которая позволила команде подняться на вторую строчку турнирной таблицы. Украинский защитник Брюгге Эдуард Соболь начал матч на скамейке запасных и появился на поле на 66-й минуте.
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