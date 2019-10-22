Андреаццолі звільнений з посади головного тренера Дженоа

В чемпіонаті Італії відбулась чергова тренерська відставка.

Керівництво Дженоа вирішило припинити співпрацю з Ауреліо Андреаццолі, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Найближчим часом клуб оголосить наступника 65-річного фахівця. За інформацією ЗМІ, ним може стати легенда ПСЖ Тьягу Мотта, який зараз очолює юніорську команду парижан.

Нагадаємо, Андреаццолі влітку очолив генуезців.

Після 8-ми турів Серії А Дженоа перебуває на 19-й сходинці турнірної таблиці, маючи в активі лише 5 очок.

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