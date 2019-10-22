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Андреаццоли уволен с поста главного тренера Дженоа

15:56 28 Читати українською
Андреаццоли уволен с поста главного тренера Дженоа
Аурелио Андреаццоли / Фото ФК Дженоа

В чемпионате Италии состоялась очередная тренерская отставка.

Руководство Дженоа решило прекратить сотрудничество с Аурелио Андреаццоли, сообщает официальный сайт клуба.

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В ближайшее время клуб объявит преемника 65-летнего специалиста. По информации СМИ, им может стать легенда ПСЖ Тьяго Мотта, который сейчас возглавляет юниорскую команду парижан.

Напомним, Андреаццоли летом возглавил генуэзцев.

После 8-ми туров Серии А Дженоа находится на 19-й строчке турнирной таблицы, имея в активе лишь 5 очков.

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Теги
Италия Аурелио Андреаццоли Аурелио Андреаццоли Тьягу Мотта Тьягу Мотта Дженоа Дженоа
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