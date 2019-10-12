Раньєрі офіційно очолив Сампдорію

Італійська Сампдорія оголосила про призначення на посаду головного тренера Клаудіо Раньєрі.

67-річний фахівець підписав з генуезцями контракт до липня 2021-го року, інформує офіційний твіттер Сампдорії. За інформацією італійської преси, Раньєрі буде отримувати 1 мільйон євро на рік.

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Зазначимо, що для Раньєрі, який на посаді головного тренера Сампдорії замінив Еусебіо Ді Франческо, це вже 17-й клуб у кар'єрі. Попереднім місцем роботи досвідченого наставника була Рома, з якою він працював у другій половині минулого сезону.

Нагадаємо, на сьогодні Сампдорія замикає турнірну таблицю Серії А, маючи у своєму активі 3 очки після 7 матчів.

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