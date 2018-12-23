toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Португалія
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЕВЕРТОН - ТОТТЕНХЕМ

Андре Алмейда забив вражаючий гол у ворота Браги в принциповому матчі

22:17 244 Читать на русском
Андре Алмейда забив вражаючий гол у ворота Браги в принциповому матчі
Андре Алмейда / соцмережі

Захисник Бенфіки Андре Алмейда класним ударом з льоту збільшив величезну перевагу Бенфіки в матчі 14 туру Прімейри ліги з Брагою (6:2).

У матчі 14 туру чемпіонату Португалії Бенфіка вдома знищила Брагу з рахунком 6:2. Останній м'яч лісабонців вийшов шедевральним.

Чемпіони світу та інші суперзірки, яких можна безкоштовно підписати влітку 2019-го – грандіозний розпродаж топ-клубів

Після подачі до воротарського майданчика один з захисників гостей вибив м'яч за межі штрафного, а захисник Адре Алмейда з льоту вразив дев'ятку воріт Са Тьягу.

У підсумку, Бенфіка змогла вийти на 2 сходинку, але Спортінг у разі перемоги над Віторією Гімараєш туди повернеться.

Теги
Відеоновини Андре Алмейда Андре Алмейда Брага Брага Бенфіка Бенфіка Португалія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
14
год
:
33
хв
Фрозіноне
13:30
Мілан
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук