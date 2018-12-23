Андре Алмейда забив вражаючий гол у ворота Браги в принциповому матчі

Захисник Бенфіки Андре Алмейда класним ударом з льоту збільшив величезну перевагу Бенфіки в матчі 14 туру Прімейри ліги з Брагою (6:2).

У матчі 14 туру чемпіонату Португалії Бенфіка вдома знищила Брагу з рахунком 6:2. Останній м'яч лісабонців вийшов шедевральним.

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Після подачі до воротарського майданчика один з захисників гостей вибив м'яч за межі штрафного, а захисник Адре Алмейда з льоту вразив дев'ятку воріт Са Тьягу.

У підсумку, Бенфіка змогла вийти на 2 сходинку, але Спортінг у разі перемоги над Віторією Гімараєш туди повернеться.