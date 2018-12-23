Португалія: Бенфіка знищила Брагу в матчі за зону Ліги чемпіонів

У матчі 14 туру Прімейри ліги Бенфіка вдома не залишила жодних шансів Бразі.

Португалія. Прімейра ліга, 14 тур

Бенфіка – Брага – 6:2

Голи: Піцці, 19, Жардел, 39, Грімальдо, 48, Жонас, 54, Серві, 63, Алмейда, 67 – Соуза, 51, Новаїш, 73

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Бенфіка в центральному матчі 14 туру чемпіонату Португалії вдома приймала Брагу. Переможець виходив на 2 сходинку в турнірній таблиці.

Вже в першому таймі лісабонці скористались перевагою і забили 2 голи, по перерві у ворота гостей влетів третій м'яч, на який вони швидко відповіли влучним ударом Дієго Соузи.

Але повернення Браги в гру не відбулось: спочатку Жонас забив четвертий гол, а далі Серві та Алмейда протягом 4 хвилин довели рахунок до ганебного. Гостям вдалось відповісти лише м'ячем Новаїша.

У підсумку, Бенфіка набрала 32 очки і вийшла на 2 сходинку, але може її втратити в разі перемоги Спортінга над Віторією Гімараєш. Брага впала на 4 позицію з 30 очками.