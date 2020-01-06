Андерлехт планує попрощатися з Макаренком, – ЗМІ

Бельгійський клуб має намір припинити співпрацю з українським футболістом.

Клуб із Брюсселя склав список гравців, з якими готовий попрощатися у найближчому майбутньому. До нього потрапив екс-гравець збірної України Євген Макаренко, інформує Het Laatste Nieuws. У такий спосіб Андерлехт хоче розвантажити свою зарплатну відомість і заробити гроші.

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Нагадаємо, що в поточному сезоні Макаренко не зіграв жодного матчу за Андерлехт і лише двічі потрапляв у заявку на гру. Українець перейшов у свій нинішній клуб влітку 2018 року з Кортрейка за 1,2 млн євро. Він є вихованцем київського Динамо.

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