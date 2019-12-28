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Зінченко – професіонал до мозку кісток, – Макаренко про слова Компані щодо українця

10:44 914 Читать на русском
Зінченко – професіонал до мозку кісток, – Макаренко про слова Компані щодо українця
Євген Макаренко / Фото з відкритих джерел

Півзахисник Андерлехта Євген Макаренко поділився розповідями Венсана Компані про гравця Манчестер Сіті Олександра Зінченка і його наречену Владу Седан.

"Каже мені: "Мака, а що у Зіни з дівчиною? Що за горбиль?" Я почав сміятися. Кажу: "Я не знаю, це їхня "Санта-Барбара". Розповідав, що "напхав" йому за те, що той постійно "постив" свою дівчину в Instagram. Сказав, аби він більше думав про футбол.

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Каже, що Зінченко професіонал до мозку кісток. Я з ним згоден. Каже, що у нього в Манчестері було багато складних моментів, але своєю працею і працездатністю він довів. Підписав новий контракт – молодець. Гравець, скажімо так, основного складу", – сказав Макаренко в інтерв’ю Youtube-каналу Бомбардир.

Нагадаємо, Венсан Компані захищав кольори Манчестер Сіті з 2008 по 2019 роки і певний час пограв піч-о-пліч з захисником збірної України Олександром Зінченком.

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