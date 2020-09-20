Андерлехт із Богданом Михайліченком переміг аутсайдера чемпіонату Бельгії Васланд-Беверен у матчі 6-го туру. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Чемпіонат Бельгії 2020/21, 6-й тур

Васланд-Беверен – Андерлехт – 2:4

Голи: Сула, 64, Хейманс, 88 – Требель, 3, Доку, 18, Версхарен, 55, Нмеча, 60, (пен.)

Нереалізований пенальті: Нмеча, 45 (Андерлехт)

Андерлехт яскраво розпочав поєдинок і вже на 3 хвилині завдяки голу Требеля повів у рахунку. Доку на 18 подвоїв перевагу гостей, а під завісу першої половини Нмеча повинен був робити рахунок розгромним, проте не реалізував пенальті.

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В другому таймі Версхарен забив третій гол Андерлехта, а Нмеча з другої спроби реалізував пенальті – 0:4. Можливо, це розслабило брюсельців, адже Сула та Хейманс відіграли два м'ячі, проте більше Андерлехт не пропустив. Відзначимо, що Михайліченко провів увесь поєдинок, однак результативними діями не відзначився.

Таким чином, Андерлехт набрав 12 очок та піднявся на третє місце, а Васланд-Беверен з 3 пунктами залишився передостаннім.

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