Андерлехт с Богданом Михайличенко победил аутсайдера чемпионата Бельгии Васланд-Беверен в матче 6-го тура. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Чемпионат Бельгии 2020/21, 6-й тур

Васланд-Беверен – Андерлехт – 2:4

Голы: Сула, 64, Хейманс, 88 – Требель, 3, Доку, 18, Версхарен, 55, Нмеча, 60, (пен.)

Нереализованный пенальті: Нмеча, 45 (Андерлехт)

Андерлехт ярко начал поединок и уже на 3 минуте благодаря голу Требеля повел в счете. Доку на 18 минуте удвоил преимущество гостей, а под занавес первой половины Нмеча должен был делать счет разгромным, но не реализовал пенальти.

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Во втором тайме Версхарен забил третий гол Андерлехта, а Нмеча со второй попытки реализовал пенальти – 0:4. Возможно, это расслабило брюссельцев, ведь Сула и Хейманс отыграли два мяча, однако больше Андерлехт не пропустил. Отметим, что Михайличенко провел весь поединок, однако результативными действиями не отметился.

Таким образом, Андерлехт набрал 12 очков и поднялся на третье место, а Васланд-Беверен с 3 пунктами остался предпоследним.

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