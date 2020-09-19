Бельгійський Гент із Романом Яремчуком та Ігорем Пластуном переміг Мускрон у матчі 6-го туру чемпіонату Бельгії. Читайте звіт про матчі на "Футбол 24".

Чемпіонат Бельгії 2020/21, 6-й тур

Мускрон – Гент – 0:1

Гол: Дорш, 14

Нереалізований пенальті: Яремчук, 21 (Гент)

Гент провів перший поєдинок у чемпіонаті Бельгії під керівництвом нового тренера та одразу здобув перемогу. Вже на 14 хвилині Дорш відкрив рахунок у матчі, а за 7 хвилин Яремчук повинен був подвоїти перевагу, проте не реалізував пенальті.

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Наприкінці матчу Роман таки відправив м'яча у ворота після класного закидання з власної половини та скидки партнера, проте арбітр помітив офсайд у Оджіджи-Офое, який асистував українцю. Зазначимо, що Ігор Пластун, як і Яремчук, провів на полі увесь поєдинок, а от Роман Безус навіть не потрапив до заявки.

Таким чином, Гент набрав 6 очок та піднявся на 12 місце, Мускрон з 2 пунктами залишається на дні турнірної таблиці.

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