"З такими гравцями, як Вальверде, Камавінга і Бланко, за майбутнє Реала можна бути спокійним.

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Особливо мене вражає Камавінга. Він сучасний півзахисник, фізично дуже сильний. Едуардо не є гравцем однієї позиції, може багато будь-де зіграти. Він наше майбутнє. Те ж можу сказати про сьогодення.

У нас є Модріч, Кроос і Каземіро. Наша півзахист сильний в усіх компонентах, я задоволений хлопцями", – цитує Анчелотті сайт Реала.

Нагадаємо, королівський клуб придбав 18-річного Камавінга у Ренна за понад 30 млн євро.

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