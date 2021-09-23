"С такими игроками, как Вальверде, Камавинга и Бланко, за будущее Реала можно быть спокойным.

Асенсио имеет претензии к Анчелотти и требует встречи с руководством Реала

Особенно меня поражает Камавинга. Он современный полузащитник, физически очень сильный. Эдуардо не является игроком одной позиции, может много где сыграть. Он наше будущее. То же могу сказать о настоящем.

У нас есть Модрич, Кроос и Каземиро. Наша полузащита сильная во всех компонентах, я доволен ребятами", – цитирует Анчелотти сайт Реала.

Напомним, королевский клуб приобрел 18-летнего Камавинга у Ренна за более 30 млн евро.

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