Нападник Реала Марко Асенсіо не має впевненості щодо свого майбутнього у мадридському клубі.

Марко Асенсіо отримує обмаль ігрової практики у Реалі і хоче ініціювати зустріч з керівництвом та тренером клубу, щоб визначити свої подальші дії, повідомляє Cuatro.

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У нинішньому сезоні наставник "вершкових" довірив Марко сумарно лише 95 хвилин ігрового часу, а з появою у Мадриді Едуардо Камавінга перспективи нападника погіршились.

Чинний контракт Асенсіо з Реалом розрахований до літа 2023-го.

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