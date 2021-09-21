Асенсіо має претензії до Анчелотті та вимагає зустрічі з керівництвом Реала
15:11 - Читать на русском
Нападник Реала Марко Асенсіо не має впевненості щодо свого майбутнього у мадридському клубі.
Марко Асенсіо отримує обмаль ігрової практики у Реалі і хоче ініціювати зустріч з керівництвом та тренером клубу, щоб визначити свої подальші дії, повідомляє Cuatro.
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У нинішньому сезоні наставник "вершкових" довірив Марко сумарно лише 95 хвилин ігрового часу, а з появою у Мадриді Едуардо Камавінга перспективи нападника погіршились.
Чинний контракт Асенсіо з Реалом розрахований до літа 2023-го.
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