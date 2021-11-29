Керманич Реала Карло Анчелотті не приховує, що його команді пощастило забрати всі 3 очки у важкій боротьбі із Севільєю (2:1).

"Севілья показала усі свої якості. Це дуже сильна команда. Вони вийшли вперед, а нам було складно відповідати, не вистачало балансу в атаці. Коли ми відповіли своїм голом, то гра вирівнялась і стала для нас зручнішою. Нічия була б найбільш справдливим результатом, але й програти ми не заслуговували.

Реал – Севілья – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Вінісіус надзвичайний. Це гравець, у ногах і тілі якого є дещо особливе. Крім того, нам допомогли Вальверде і Камавінга, які вийшли на заміну. Вони суттєво додали команді енергії. Я можу подумати про деякі зміни у складі", – наводить слова Анчелотті Marca.

Додамо, що перемога дозволила Реалу закріпитися на вершині Прімери – відрив від Атлетіко і Сосьєдада складає 4 очки.

Реал переміг Севілью в битві за перше місце Ла Ліги, відірвавшись від конкурентів