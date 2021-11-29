Рулевой Реала Карло Анчелотти не скрывает, что его команде повезло забрать все 3 очка в тяжелой борьбе с Севилией (2:1).

"Севилья показала все свои качества. Это очень сильная команда. Они вышли вперед, а нам было сложно отвечать, не хватало баланса в атаке. Когда мы ответили своим голом, то игра выровнялась и стала для нас более удобной. Ничья была бы наиболее справедливым результатом, но и проиграть мы не заслуживали.

Реал – Севилья – 2:1 – видео голов и обзор матча

Винисиус необыкновенный. Это игрок, в ногах и теле которого есть нечто особенное. Кроме того, нам помогли вышедшие на замену Вальверде и Камавинга. Они существенно прибавили команде энергии. Я могу подумать о некоторых изменениях в составе", – приводит слова Анчелотти Marca.

Добавим, что победа позволила Реалу закрепиться на вершине Примеры – отрыв от Атлетико и Сосьедада составляет 4 очка.

Реал победил Севилью в битве за первое место Ла Лиги, оторвавшись от конкурентов