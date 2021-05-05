Анчелотті вимагає у Евертона підписати Бейла
Півзахисник Тоттенхема Гарет Бейл має додаткову можливість залишитись в АПЛ.
Евертон може розпочати діалог з Реалом щодо трансферу Гарета Бейла, повідомляє El Chiringuito.
Хет-трик Бейла у відеоогляді матчу Тоттенхем – Шеффілд Юнайтед – 4:0
На підписанні валлійця наполягає наставник "ірисок" Карло Анчелотті, який працював з Гаретом у Реалі. Хавбек захищає кольори Тоттенхема на правах оренди, а його контракт належить мадридському клубу. Евертон розраховує, що Реал відпустить гравця безкоштовно, адже його зарплата дорого обходиться мадридцям.
У нинішньому сезоні АПЛ Бейл провів 16 матчів, в яких відзначився 9-ма голами та двома асистами.
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