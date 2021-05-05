Эвертон может начать диалог с Реалом по трансферу Гарета Бейла, сообщает El Chiringuito.

Хет-трик Бейла в видеообзоре матча Тоттенхэм – Шеффилд Юнайтед – 4:0

На подписании валлийца настаивает наставник "ирисок" Карло Анчелотти, который работал с Гаретом в Реале. Хавбек защищает цвета Тоттенхэма на правах аренды, а его контракт принадлежит мадридскому клубу. Эвертон рассчитывает, что Реал отпустит игрока бесплатно, ведь его зарплата дорого обходится мадридцам.

В нынешнем сезоне АПЛ Бейл провел 16 матчей, в которых отметился 9-ю голами и двумя ассистами.

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