Манчестер Юнайтед і Челсі змагаються за лідера Вест Хема – потенційний трансфер на 100 мільйонів
Півзахисник лондонського Вест Хема Деклан Райс влітку може змінити клубну прописку.
Вест Хем розуміє, що втримати свою головну зірку ще на сезон буде складно, тому розраховує продати Райса за величезні гроші, повідомляє TuttoMercato.
"Він найкращий хавбек Європи зараз", – Мойєс відзначив гравця Вест Хема
За інформацією джерела, головними претендентами на 23-річного англійця стали Манчестер Юнайтед і Челсі. Потенційному покупцю за цей трансфер доведеться заплатити близько 100 млн фунтів.
Цікаво, що свого часу Райс провів 8 років у академії Челсі, але його відрахували. Деклан приєднався до Вест Хема, з яким дебютував в АПЛ і де став зіркою. У нинішньому сезоні хавбек зіграв на клубному рівні 29 матчів (4 голи та 4 асисти).
Унікальна трансферна зима 2022 – гравці Динамо і Шахтаря завойовують Європу, Барселона творить дива, революції в АПЛ