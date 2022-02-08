Вест Хем розуміє, що втримати свою головну зірку ще на сезон буде складно, тому розраховує продати Райса за величезні гроші, повідомляє TuttoMercato.

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За інформацією джерела, головними претендентами на 23-річного англійця стали Манчестер Юнайтед і Челсі. Потенційному покупцю за цей трансфер доведеться заплатити близько 100 млн фунтів.

Цікаво, що свого часу Райс провів 8 років у академії Челсі, але його відрахували. Деклан приєднався до Вест Хема, з яким дебютував в АПЛ і де став зіркою. У нинішньому сезоні хавбек зіграв на клубному рівні 29 матчів (4 голи та 4 асисти).

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