Анчелотті і гравці Наполі відмовилися спілкуватися з пресою після нічиєї із Зальцбургом – бунт проти Де Лаурентіса

Головний тренер Наполі Карло Анчелотті та його підопічні проігнорували представників преси після матчу 4 туру Ліги чемпіонів проти Зальцбурга (1:1).

Керманич "партенопейців" не прийшов на традиційну післяматчеву прес-конференцію, а гравці не хотіли давати коментарі журналістам, інформує Sky Sport Italia.

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Таким чином команда продемонструвала своє невдоволення діями президента клуба Ауреліо Де Лаурентіса, який на тиждень "закрив" футболістів на тренувальній базі. Анчелотті також критично сприйняв такі методи виховання і став на бік підопічних. Після матчу із Зальцбургом усі роз'їхалися по своїх домівках, не бажаючи повертатися на базу для підготовки до матчу Серії А проти Дженоа. Наполі також отримає штраф від УЄФА за ігнорування обов'язкових заходів з пресою.

До слова, нічия із Зальцбургом стала задовільним результатом для італійців. Команді Анчелотті залишилося здобути одну перемогу у двох заключних турах для гарантованого місця у плей-офф. У Серії А справи гірші – 18 очок і сьома позиція після 11 турів.

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