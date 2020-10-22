"Щоб не було жодних сумнівів – ми перепрошуємо за травму ван Дейка, нам справді дуже прикро. Кожен з нас бажає йому здоров'я і швидкого відновлення. Контакт з Пікофрдом був випадковістю, у Джордана не було наміру завдати йому шкоди.

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На жаль, у нас також є втрати. Хамес Родрігес мав кілька жорстких зіткнень з ван Дейком на початку дербі. У нього виявили певні проблеми, і матч із Саутгемптоном він, найімовірніше, пропустить", – наводить слова Анчелотті офіційний сайт Евертона.

Нагадаємо, Вірджил ван Дейк зазнав травми коліна, через яку ризикує пропустити весь сезон 2020/21.

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