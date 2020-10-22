"Чтобы не было никаких сомнений – мы извиняемся за травму ван Дейка, нам действительно очень обидно. Каждый из нас желает ему здоровья и быстрого восстановления. Контакт с Пикофрдом был случайностью, у Джордана не было намерения причинить ему вред.

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К сожалению, у нас также есть потери. Хамес Родригес имел несколько жестких столкновений с ван Дейком в начале дерби. У него обнаружили определенные проблемы, и матч с Саутгемптоном он, скорее всего, пропустит", – приводит слова Анчелотти официальный сайт Эвертона.

Напомним, Вирджил ван Дейк получил травму колена, из-за которой рискует пропустить весь сезон 2020/21.

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