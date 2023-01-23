Головний тренер Реала Карло Анчелотті здивував своєю поведінкою під час матчу 18-го туру Ла Ліги проти Атлетіка (2:0).

Інцидент трапився на стадіоні Сан-Мамес у Більбао. Один із глядачів на перших рядах випросив у досвідченого фахівця смаколик.

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Уболівальник захотів отримати жувальну гумку. Варто зауважити, що Анчелотті зовсім не здивувався такому неординарному проханню, а просто дістав одну подушечку з кишені та передав фанату. Той подякував наставнику Реала.

Нагадаємо, що Мадрид обіграв Атлетік з рахунком 2:0 завдяки голам Бензема та Крооса. Завдяки цій перемозі Реал не дозволив Барселоні збільшити відрив на вершині турнірної таблиці Ла Ліги – у каталонців лише на 3 очки більше.

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