Атлетік – Реал – 0:2 – відео голів та огляд матчу
08:29 - Читать на русском
Реал переміг Атлетік у 18-му турі Прімери. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів.
завершено
Карім Бензема 24’
Тоні Кроос 90’
24’ Карім Бензема
90’ Тоні Кроос
Господарі мали більше моментів на старті, але забили мадридці. Карім Бензема з розвороту вгатив у дальній кут воріт басків. Вільямс-молодший забив у відповідь – гол скасували після перегляду VAR.
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Кроос, який вийшов наприкінці, поставив крапку у матчі, пробивши з-за меж штрафного. Реал набрав 41 заліковий бал, закріпившись на 2 сходинці Прімери, відставання від Барселони становить 3 очки. Атлетік залишився восьмим.
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