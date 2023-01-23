Реал переміг Атлетік у 18-му турі Прімери. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів.

Господарі мали більше моментів на старті, але забили мадридці. Карім Бензема з розвороту вгатив у дальній кут воріт басків. Вільямс-молодший забив у відповідь – гол скасували після перегляду VAR.

Реал переміг Атлетік – Бензема забив 400-й клубний гол і став другим бомбардиром в історії "бланкос"

Кроос, який вийшов наприкінці, поставив крапку у матчі, пробивши з-за меж штрафного. Реал набрав 41 заліковий бал, закріпившись на 2 сходинці Прімери, відставання від Барселони становить 3 очки. Атлетік залишився восьмим.