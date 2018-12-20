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Наполі націлився на чемпіона світу-2018 Павара

13:00 16 Читать на русском
Наполі націлився на чемпіона світу-2018 Павара
Бенжамен Павар / соцмережі

Захисник Штуттгарта Бенжамен Павар у січні може перейти в Наполі.

Наполі націлився на захисника Штуттгарта Бенжамена Павара, повідомляє Radio Kiss Kiss.

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Захисник залишився в німецькому клубі влітку попри перемогу на чемпіонаті світу-2018 зі збірною Франції, забивши красивий гол в 1/8 фіналу у ворота Аргентини (4:3).

Німецький портал Transfermarkt оцінює футболіста в 35 млн євро.

Раніше була інформація, що Манчестер Юнайтед готовий придбати Каліду Кулібалі за 100 млн євро, які вимагає неаполітанський клуб.

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