Наполі націлився на чемпіона світу-2018 Павара

Захисник Штуттгарта Бенжамен Павар у січні може перейти в Наполі.

Наполі націлився на захисника Штуттгарта Бенжамена Павара, повідомляє Radio Kiss Kiss.

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Захисник залишився в німецькому клубі влітку попри перемогу на чемпіонаті світу-2018 зі збірною Франції, забивши красивий гол в 1/8 фіналу у ворота Аргентини (4:3).

Німецький портал Transfermarkt оцінює футболіста в 35 млн євро.

Раніше була інформація, що Манчестер Юнайтед готовий придбати Каліду Кулібалі за 100 млн євро, які вимагає неаполітанський клуб.

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