Amazon підготує документальний серіал про Бундестім на Мундіалі в Катарі, повідомляє видання Deadline. Документальний серіал буде видано у рамках серії All or Nothing.

Раніше Amazon вже співпрацював з Баварією та дортмундською Боруссією, випускаючи серіал All or Nothing про два гранди німецького футболу. Крім цього такі ж серіали виходили про Ювентус, Тоттенхем і Манчестер Сіті.

Нагадаємо, що на чемпіонаті світу збірна Німеччини потрапила до однієї групи зі збірними Іспанії, Японії та Коста-Рики.

