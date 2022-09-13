Amazon зніме документальний серіал про збірну Німеччини на ЧС-2022
Компанія Amazon уклала контракт з німецьким футбольним союзом на ексклюзивний доступ та відеофіксацію у роздягальні збірної Німеччини під час чемпіонату світу 2022 року.
Amazon підготує документальний серіал про Бундестім на Мундіалі в Катарі, повідомляє видання Deadline. Документальний серіал буде видано у рамках серії All or Nothing.
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Раніше Amazon вже співпрацював з Баварією та дортмундською Боруссією, випускаючи серіал All or Nothing про два гранди німецького футболу. Крім цього такі ж серіали виходили про Ювентус, Тоттенхем і Манчестер Сіті.
Нагадаємо, що на чемпіонаті світу збірна Німеччини потрапила до однієї групи зі збірними Іспанії, Японії та Коста-Рики.
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