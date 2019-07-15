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Супергол Мареза на останній хвилині у відеоогляді матчу Алжир – Нігерія – 2:1

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Супергол Мареза на останній хвилині у відеоогляді матчу Алжир – Нігерія – 2:1
Алжир – Нігерія – відео голів та огляд матчу

Збірна Алжиру перемогла Нігерію та вийшла до фіналу КАН-2019. Дивіться відео голів та огляд матчу Алжир – Нігерія.

40’ Вілліам Троост-Еконг
90+5’ Ріяд Марез
 
Одіон Ігало 73’
40’ Вілліам Троост-Еконг
73’ Одіон Ігало
90+5’ Ріяд Марез

Збірні Алжиру та Нігерії зустрілись у другому півфінальному матчі Кубка африканських націй-2019. У першому таймі захисник "суперорлів" Вілліам Троост-Еконг зрізав м'яч у власні ворота після прострілу у штрафний майданчик.

Алжир на останній хвилині вирвав перемогу над Нігерією та вийшов у фінал КАН-2019

По перерві Нігерія заробила пенальті, який реалізував Одіон Ігало. Але на останніх секундах матчу настав зірковий час Ріяда Мареза. Вінгер Манчестер Сіті ударом зі штрафного влучив у лівий кут і вивів свою команду до фіналу.

У вирішальному матчі у Каїрі Алжир зіграє проти Сенегала, який переграв Туніс.

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Теги
Світ Відеоновини Нігерія Нігерія Алжир Алжир Кубок африканських націй Алжир - Нігерія
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