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Супергол Мареза на последней минуте в видеообзоре матча Алжир – Нигерия – 2:1

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Супергол Мареза на последней минуте в видеообзоре матча Алжир – Нигерия – 2:1
Алжир – Нигерия – видео голов и обзор матча

Сборная Алжила победила Нигерию и вышла в финал КАН-2019. Смотрите видео голов и обзор матча Алжир – Нигерия.

40’ Виллиам Троост-Эконг
90+5’ Рияд Марез
 
Одион Игало 73’
40’ Виллиам Троост-Эконг
73’ Одион Игало
90+5’ Рияд Марез

Сборные Алжира и Нигерии встретились во втором полуфинальном матче Кубка африканских наций-2019. В первом тайме защитник "суперорлов" Виллиам Троост-Эконг срезал мяч в собственные ворота после прострела в штрафную.

Алжир на последней минуте вырвал победу над Нигерией и вышел в финал КАН-2019

После перерыва Нигерия заработала пенальти, который реализовал Одион Игало. Но на последних секундах матча наступил звездный час Рияда Мареза. Вингер Манчестер Сити ударом со штрафного попал в левый угол и вывел свою команду в финал.

В решающем матче в Каире Алжир сыграет против Сенегала, который переиграл Тунис.

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Мир Видеоновости Нигерия Нигерия Алжир Алжир Кубок африканских наций Алжир - Нигерия
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