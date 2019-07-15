Супергол Мареза на последней минуте в видеообзоре матча Алжир – Нигерия – 2:1

Сборная Алжила победила Нигерию и вышла в финал КАН-2019. Смотрите видео голов и обзор матча Алжир – Нигерия.

Сборные Алжира и Нигерии встретились во втором полуфинальном матче Кубка африканских наций-2019. В первом тайме защитник "суперорлов" Виллиам Троост-Эконг срезал мяч в собственные ворота после прострела в штрафную.

Алжир на последней минуте вырвал победу над Нигерией и вышел в финал КАН-2019

После перерыва Нигерия заработала пенальти, который реализовал Одион Игало. Но на последних секундах матча наступил звездный час Рияда Мареза. Вингер Манчестер Сити ударом со штрафного попал в левый угол и вывел свою команду в финал.

В решающем матче в Каире Алжир сыграет против Сенегала, который переиграл Тунис.