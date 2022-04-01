Збірна Алжиру незадоволена суддівством у матчі-відповіді проти Камеруну. Представники асоціації вже подали апеляцію та ініціювали розслідування.

Перший поєдинок завершився перемогою алжирців (1:0), але у матчі-відповіді звитягу святкували камерунці (2:1), які завдяки голу на виїзді вийшли на ЧС-2022. "Зелені" переконані, що головний арбітр зустрічі Бакарі Гассама ухвалював сумнівні рішення.

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Через "скандальне суддівство" Алжир звернувся у Міжнародну федерацію футболу з проханням переграти матч. Відповідна заява вже опублікована на офіційних джерелах тамтешньої федерації.

"ФАФ подала апеляцію у ФІФА на скандальне суддівство, яке спотворило результат матчу-відповіді плей-офф Алжир – Камерун. ФАФ сповнена рішучості використовувати всі дозволені законом способи для відновлення своїх прав і перегравання матчу на умовах, що гарантують чесність та неупередженість арбітражу. ФАФ також просить органи ФІФА розпочати розслідування, щоб пролити світло на суддівство", – йдеться в заяві.

•الفاف تقدم طعنا للفيفا بخصوص تحكيم مباراة الجزائر والكاميرون. pic.twitter.com/lz0VgwOx6Q — Fédération Algérienne de Football (@FAFAlgeria) March 31, 2022

Зауважимо, раніше Єгипет подав скаргу проти збірної Сенегалу за дії вболівальників, які жбурляли каміння в автобус, демонстрували непристойні жести, а також світили лазерами в очі під час серії пенальті.

Жеребкування фінальної стадії чемпіонату світу 2022 року відбудеться вже сьогодні, 1 квітня, о 19:00 за київським часом.

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