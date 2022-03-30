Єгипетська асоціація футбол в своєму Instagram опублікувала повідомлення про подання офіційної скарги на Сенегал через цілий ряд інцидентів.

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Зокрема, фанати жбурляли каміння в автобус та розбили вікна. На передматчевому тренуванні вболівальники демонстрували непристойні жести на адресу гравців збірної Єгипту, а на матчі також з'явився плакат з грубим меседжем для Салаха.

Нагадаємо, Сенегал вирвав путівку на ЧС-2022, вигравши у серії пенальті. Салах не реалізував свій 11-метровий, чому посприяли вболівальники, які світили лазером йому в очі під час виконанння.

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