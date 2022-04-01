Сборная Алжира недовольна судейством в ответном матче против Камеруна. Представители ассоциации уже подали апелляцию и инициировали расследование.

Первый поединок завершился победой алжирцев (1:0), но в ответном матче победу праздновали камерунцы (2:1), которые благодаря голу на выезде вышли на ЧМ-2022. "Зеленые" уверены, что главный арбитр встречи Бакари Гассама принимал сомнительные решения.

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Из-за "скандального судейства" Алжир обратился в Международную федерацию футбола с просьбой переиграть матч. Соответствующее заявление уже опубликовано на официальных источниках федерации.

"ФАФ подала апелляцию в ФИФА на скандальное судейство, которое исказило результат ответного матча плей-офф Алжир – Камерун. ФАФ полна решимости использовать все разрешенные законом способы для восстановления своих прав и переигровки матча на условиях, гарантирующих честность и беспристрастность арбитража. ФАФ просит органы ФИФА начать расследование, чтобы пролить свет на судейство", – говорится в заявлении.

FAF подает апелляцию в ФИФА по поводу судейства матча Алжир-Камерун. pic.twitter.com/lz0VgwOx6Q — Алжирская федерация футбола (@FAFAAlgeria) 31 марта 2022 г.

Напомним, ранее Египет подал жалобу против сборной Сенегала за действия болельщиков, которые швыряли камни в автобус, демонстрировали непристойные жесты, а также светили лазерами в глаза во время серии пенальти.

Жеребьевка финальной стадии чемпионата мира 2022 года состоится уже сегодня, 1 апреля, в 19:00 по киевскому времени.