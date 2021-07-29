Схоже склад другого за силою дивізіону не зазнає змін – очільник клубу з Липової Долини Сергій Демченко підтвердив домовленості з новими інвесторами.

"Альянс продовжить існування з новим інвестором. Швидше за все ми подаруємо їм клуб.

Альянс може продовжити існування з новим інвестором

Нові інвестори попросили поки нічого зайвого не розповідати, а сказати, що клуб буде. Конкретики я вам не скажу, але ці інвестори взагалі не з футболу. Чисто як уболівальники.

Таким чином команда все-таки буде грати у Першій лізі. Лист в ПФЛ про зняття з турніру ми відправляли, але його вже немає. Через тиждень-два все стане відомо. Альянсу поки перенесли матч 2-го туру з Оболонню, який повинен був відбутися 1 серпня.

Чи є серед нових інвесторів Смалійчук, Гельзін чи Поворознюк? Нікого з них. Це нові обличчя для футболу. Я не чув, щоб вони займалися футболом", – сказав Демченко у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, раніше президент Альянса Сергій Демченко повідомив, що знімає клуб з розіграшу Першої ліги і ліквідує всі футбольні проекти. Останньою краплею в ухваленні такого рішення стало скандальне суддівство у матчі з Металістом.

"Зґвалтування українського футболу": президент Альянса вибухнув після суддівського свавілля в матчі з Металістом