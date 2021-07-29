Альянс може продовжити участь у Першій лізі попри заяви президента клубу Сергія Демченка.

Альянс може отримати нового інвестора, а відтак продовжити своє існування, стверджує UA-Футбол.

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Остаточно доля клубу визначиться сьогодні, 29 липня, ввечері. Футболісти Альянса отримують пропозиції від інших клубів, але їхні контракти все ще належать клубу.

Нагадаємо, президент Альянса Сергій Демченко повідомив, що знімає клуб з розіграшу Першої ліги і ліквідує всі футбольні проекти. Останньою краплею в ухваленні такого рішення стало скандальне суддівство у матчі з Металістом.

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