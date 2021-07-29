Похоже состав второго по силе дивизиона не претерпит изменений – глава клуба из Липовой Долины Сергей Демченко подтвердил договоренности с новыми инвесторами.

"Альянс продолжит существование с новым инвестором. Скорее всего мы подарим им клуб.

Альянс может продолжить существование с новым инвестором

Новые инвесторы попросили пока ничего лишнего не говорить, а сказать, что клуб будет. Конкретики я вам не скажу, но эти инвесторы вообще не из футбола. Чисто как болельщики.

Таким образом команда все-таки будет играть в Первой лиге. Письмо в ПФЛ о снятии с турнира мы отправляли, но его уже нет. Через неделю-две все станет известно. Альянсу пока перенесли матч 2-го тура первой лиги с Оболонью, который должен был состояться 1 августа.

Есть ли среди новых инвесторов Смалийчук, Гельзин или Поворознюк? Никого из них. Это новые лица для футбола. Я не слышал, чтобы они занимались футболом", – сказал Демченко в комментарии Tribuna.

Напомним, ранее президент Альянса Сергей Демченко сообщил, что снимает клуб с розыгрыша Первой лиги и ликвидирует все футбольные проекты. Последней каплей в принятии такого решения стало скандальное судейство в матче с Металлистом.

"Изнасилование украинского футбола": президент Альянса взорвался после судейского произвола в матче с Металлистом