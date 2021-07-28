Альянс – Металіст: комітет арбітрів УАФ оцінив усі скандальні рішення у матчі Першої ліги
Експертний вердикт суттєво відрізняється від думки вболівальників та керівництва Альянса.
На думку комітету арбітрів, усі ключові рішення бригади Олександра Омельченка були правильними, повідомляє офіційний сайт УАФ.
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Захисник Альянса Неплях у першому таймі отримав пряму червону за зрив очевидної гольової можливості Металіста. Друга жовта Пісного та вирішальний пенальті під завісу зустрічі також були справедливими. Гравець Альянса затримав суперника у власному штрафному, коли той намагався спрямувати м’яч у ворота.
Нагадаємо, керівництво клубу з Липової Долини було обурене рішеннями Омельченка і вже готується до зняття з Першої ліги.
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