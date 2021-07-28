На думку комітету арбітрів, усі ключові рішення бригади Олександра Омельченка були правильними, повідомляє офіційний сайт УАФ.

"Зґвалтування українського футболу": президент Альянса вибухнув після суддівського свавілля в матчі з Металістом

Захисник Альянса Неплях у першому таймі отримав пряму червону за зрив очевидної гольової можливості Металіста. Друга жовта Пісного та вирішальний пенальті під завісу зустрічі також були справедливими. Гравець Альянса затримав суперника у власному штрафному, коли той намагався спрямувати м’яч у ворота.

Нагадаємо, керівництво клубу з Липової Долини було обурене рішеннями Омельченка і вже готується до зняття з Першої ліги.

Металіст дебютував у Першій лізі шаленою битвою з Альянсом – два вилучення, два пенальті і дубль екс-гравця Монако